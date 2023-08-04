Овны и Рыбы. Эти женщины даже в пожилом возрасте выглядят очень молодо, пишет 24 Канал.

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Овен

Родившиеся под этим созвездием нередко прямо-таки игнорируют свой возраст. Они живут здесь и сейчас, всегда молоды и веселы. В свои 60 могут одеть, например, кожаную куртку и показать столько энергии, что позавидуют даже 20-летние.

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Рыбы

Представительницы этого знака зодиака мечтательны и нежны. Они умеют сохранять спокойствие и всегда выглядеть молодо. Рыбы склонны ухаживать за собой и поддерживать внутреннюю гармонию, что, конечно же, хорошо влияет на их внешний вид.

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