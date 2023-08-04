В частности, это Девы, Рыбы и Стрельцы, пишет 24 Канал. Человек, которого вы сильно любите, может причинить вам боль.

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Дева

Ваш брак может трещать по швам. Партнер решит, что лучше развестись. Однако, не вините во всем себе: вероятно, уже скоро, узнаете горькую правду.

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Рыбы

В августе будьте внимательны и не закрывайте глаза на изменения в поведении своего партнера. Может выясниться, что любимый человек вам изменяет.

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Стрелец

Последние месяцы вы могли замечать, что любимый человек начал отдаляться, уже не так хорошо вместе, как прежде. Кроме того, теперь вы очень часто ссоритесь даже без веской причины. Уже к концу лета партнер может заявить, что лучше разойтись.

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