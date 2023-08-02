Да-да, речь идет о Весах. Покровительница Венера одарила их незаурядной привлекательностью, отмечает 24 Канал.

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Мужчины обожают Весы

Издавна родившиеся под этим знаком зодиака женщины были музами художников, писателей, поэтов. Однако в отношениях такие женщины скупы на эмоции, холодны. Их партнеры никогда не могут быть уверены в чувствах. Поэтому мужчины каждый день должны завоевывать симпатию Весов. Но именно это и больше всего привлекает партнеров.

Незамужние представительницы воздушной стихии обожают часто менять поклонников. Они наслаждаются романтическим периодом, с радостью принимают подарки, выслушивают комплименты, но не спешат с интимом.

Когда партнер пытается перевести отношения на новый уровень, Весы умеют быстро исчезнуть. Они любят внимание от мужчин, однако отважатся на секс только с тем, кого по-настоящему полюбят.