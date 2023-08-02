Астрологи отмечают, что лучшей интуицией наделены Рыбы, Раки, Скорпионы и Водолеи. Почему именно эти знаки, рассказывает 24 Канал.

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Рыбы

Чувственные рыбы обладают хорошо развитым воображением и являются наиболее интуитивным знаком зодиака. Они чаще используют именно интуицию, а не факты или логику, чтобы помогать другим и принимать важные решения.

Интуиция является подлинной силой Рыб, они могут найти выход из любой ситуации. Представители этого знака чувствуют, что лучше для них самих и окружающих.

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Рак

Этот знак зодиака на втором месте по мощной интуиции. Естественная эмпатия и чувствительность к окружающей среде делают Раков хорошо настроенными на тонкие изменения в эмоциях и чувствах.

Они прекрасно умеют "читать между строк", улавливая то, что не сказано явно, но передается, например, языком тела. Кстати, обычно Раки используют свою интуицию во благо и для принятия решений.

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Скорпион

Страстный Скорпион является третьим наиболее интуитивным знаком зодиака. Родившиеся под этим созвездием умеют читать людей и используют это в свою пользу как в личных, так и в профессиональных отношениях.

Скорпионы в процессе принятия решений используют сочетание интуиции и логики. Их интуиция в большинстве своем точна, поскольку представители этого знака могут рассмотреть любую ситуацию и понять, что происходит на самом деле. Кроме того, Скорпионы – стратеги и аналитики.

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Водолей

Еще один наиболее интуитивный знак – Водолей. Родившиеся под этим созвездием очень часто имеют чуйку на что-то плохое.

Также Водолеи опережают действия, могут предсказывать, как все будет разворачиваться. Свою интуицию используют в принятии решений, но также полагаются на факты и логику.

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