Рыбы, Рак и Телец. Эти знаки зодиака имеют наибольший страх перед браком, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Родившиеся под этим созвездием эмоционально чувствительны. Рыбы склонны к переживаниям, так что могут бояться штампа в паспорте.

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Рак

Заботливые и эмоциональные Раки стремятся найти партнера, с которым действительно смогут прожить всю жизнь. Они нередко переживают, что ничего не получится, поэтому могут бояться жениться.

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Телец

Представители этого знака очень осторожны, особенно в выборе партнера. Они верны, заботливы и преданы. В то же время могут чувствовать тревогу и неуверенность, бояться брака.

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