Риби, Рак та Телець. Ці знаки зодіаку мають найбільший страх перед одруженням, пише 24 Канал.

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Риби

Народжені під цим сузір'ям емоційно чутливі. Риби схильні до переживань, тож можуть бояться штампу в паспорті.

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Рак

Турботливі та емоційні Раки прагнуть знайти партнера, з яким справді зможуть прожити все життя. Вони нерідко переживають, що нічого не вийде, тож можуть боятися одруження.

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Телець

Представники цього знаку дуже обережні, особливо у виборі партнера. Вони вірні, турботливі та віддані. Водночас можуть відчувати тривогу та невпевненість, боятися одруження.

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