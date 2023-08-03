Риби, Рак та Телець. Ці знаки зодіаку мають найбільший страх перед одруженням, пише 24 Канал.
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Риби
Народжені під цим сузір'ям емоційно чутливі. Риби схильні до переживань, тож можуть бояться штампу в паспорті.
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Рак
Турботливі та емоційні Раки прагнуть знайти партнера, з яким справді зможуть прожити все життя. Вони нерідко переживають, що нічого не вийде, тож можуть боятися одруження.
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Телець
Представники цього знаку дуже обережні, особливо у виборі партнера. Вони вірні, турботливі та віддані. Водночас можуть відчувати тривогу та невпевненість, боятися одруження.
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