Овен, Терези, Стрілець та Водолій. В останній місяць літа вам потрібно бути особливо уважними та обережними, пише 24 Канал.

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Овен

Цього місяця варто планувати свої кроки та завжди діяти з розумом. Зберігайте голову холодною та не піддавайтеся шквалу емоцій, бо це може призвести до необдуманих вчинків.

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Терези

Намагайтеся зберігати баланс навіть у складних ситуаціях. Ймовірно, на вас чатуватиме небезпека, втім, зберіться і заспокойтеся, так ви зможете її уникнути.

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Водолій

У серпні будьте особливо уважними до свого оточення. Люди, яких ви завжди вважали друзями, можуть зрадити.

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Стрілець

Вам варто більше уваги приділити самопочуттю. Дайте собі час на відпочинок. В іншому випадку можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

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