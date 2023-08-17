По словам астрологов, среди других знаков зодиака быстро стареют Водолей, Близнецы, Лев и Козерог. Об этом пишет 24 Канал.

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Водолей

Рожденные под этим знаком ответственны. Водолеи много работают и часто забывают хорошо отдохнуть. Кроме того, они склонны к переживаниям и стрессу, а все это вместе ускоряет процесс старения.

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Близнецы

Этот знак зодиака стремится постоянно получать новые впечатления, пробовать что-нибудь интересное. Близнецы могут жить в слишком быстром темпе, что, конечно же, сказывается на их организме. Поэтому родившиеся под этим созвездием имеют склонность быстро стареть.

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Лев

Представители этого знака зодиака часто страдают от необходимости всегда быть в центре внимания и во всем успешными. Такое давление может вызвать стресс и негативно повлиять на здоровье, как следствие скорее старение.

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Козерог

Родившиеся под этим знаком зодиака часто забывают о важности отдыха и самосохранения. В свободные от основной работы часы или даже минуты они всегда найдут, чем заняться. Это может привести к перегрузке и быстрому старению.

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