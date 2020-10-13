Минув рік, як на екрани вийшли останні серії популярної саги "Гра престолів". Однак і досі не згасають обговорення знімального процесу. Так, один з акторів проєкту заявив, що героїню Дейнеріс Таргарієн принижували у 1 сезоні.

Як передає The Times, резонансну заяву зробив Ніколай Костер-Валдау, який зіграв у стрічці Джеймі Ланністера. За його словами, актрисі Емілії Кларк було дуже складно працювати на знімальному майданчику "Гри престолів", адже у дебютному сезоні вона постає перед глядачами у ролі "Матері драконів", яка стає жертвою зґвалтування.

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Перший сезон для Емілії був дуже важким і принизливим, бо те, через що проходить її персонаж – це просто жахливо, – розповів Ніколай Костер-Валдау.

Зазначимо, що у 1 сезоні "Гри престолів" Дейнеріс Таргарієн видають заміж за Кхала Дрого, якого зіграв Джейсон Мамоа. У їхню шлюбну ніч чоловік ґвалтує героїню стрічки, хоч у книзі Джорджа Мартіна інтим не був насильницьким. Тому Ніколай Костер-Валдау припустив, що таким чином автори серіалу принизили цю героїню та навмисно показали її жертвою.



Емілія Кларк і Джейсон Мамоа у "Грі престолів" / Фото Emilia Clarke

Окрім цього, він не підтримував змалювання образу Серсеї. Її не сприймали як рівню тільки через стать.

"Серсея ніколи не вважалася рівною своєму братові тільки через стать. Але потім вона піднялася на самий верх. Можна стверджувати, що ці дві жінки стали такими через жахливі умови, в яких вони росли", – додав він.

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Серсея із "Гри престолів" / Фото The Telegraph

Як Емілія Кларк коментувала зйомки у "Грі престолів"

Серіал "Гра престолів" став для Емілії Кларк квитком до Голлівуду. Після виходу популярної саги на екран вона отримала шалену популярність та встигла знятись у рейтингових проєктах. Зокрема Емілію Кларк можна побачити у романтичних фільмах "Щасливого Різдва" та "До зустрічі з тобою".

Про досвід роботи над серіалом "Гра престолів" актриса згадує двояко. Це перший великий телепроєкт у її кар'єрі. Водночас про зйомки еротичних сцен Емілія Кларк розповідає з тривогою.

"До цього я ніколи не була на знімальному майданчику такого великого проєкту, я всього два рази була на зніманнях, а тепер я на майданчику абсолютно гола, з усіма цими людьми, і я не знаю, що мені потрібно робити і чого від мене очікують, чого ви хочете, чого хочу я", – розповіла Емілія Кларк.

У перерві між зйомками відвертих сцен актриса проплакала у вбиральні та не хотіла виходити на знімальний майданчик. Побороти це Емілії Кларк допомогла підтримка її колег.