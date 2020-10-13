Прошел год, как на экраны вышли последние серии популярной саги "Игра престолов". Однако до сих пор не угасают обсуждения съемочного процесса. Так, один из актеров проекта заявил, что героиню Дейнерис Таргариен унижали в 1 сезоне.

Как передает The Times, резонансное заявление сделал Николай Костер-Валдау, сыгравший в ленте Джейми Ланнистера. По его словам, актрисе Эмилии Кларк было очень сложно работать на съемочной площадке "Игры престолов", ведь в дебютном сезоне она предстает перед зрителями в роли "Матери драконов", которая становится жертвой изнасилования.

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Первый сезон для Эмилии был очень тяжелым и унизительным, потому что то, через что проходит ее персонаж – это просто ужасно,

– рассказал Николай Костер-Валдау.

Отметим, что в 1 сезоне "Игры престолов" Дейнерис Таргариен выдают замуж за Кхала Дрого, которого сыграл Джейсон Мамоа. В их брачную ночь мужчина насилует героиню ленты, хотя в книге Джорджа Мартина интим не был насильственным. Поэтому Николай Костер-Валдау предположил, что таким образом авторы сериала унизили эту героиню и намеренно показали ее жертвой.

Эмилия Кларк и Джейсон Мамоа в "Игре престолов" / Фото Emilia Clarke

Кроме этого, он не поддерживал срисовки образа Серсеи. Ее не воспринимали как равную только из-за Пола.

"Серсея никогда не считалась равной своему брату только из-за пола. Но потом она поднялась на самый верх. Можно утверждать, что эти две женщины стали такими из-за ужасных условий, в которых они росли", – добавил он.

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Серсея из "Игры престолов" / Фото The Telegraph

Как Эмилия Кларк комментировала съемки в " Игре престолов"

Сериал "Игра престолов" стал для Эмилии Кларк билетом в Голливуд. После выхода популярной саги на экран она получила бешеную популярность и успела сняться в рейтинговых проектах. В частности Эмилию Кларк можно увидеть в романтических фильмах "Счастливого Рождества" и "До встречи с тобой".

Об опыте работы над сериалом "Игра престолов" актриса вспоминает двояко. Это первый большой телепроект в ее карьере. В то же время о съемках эротических сцен Эмилия Кларк рассказывает с тревогой.

"До этого я никогда не была на съемочной площадке такого большого проекта, я всего два раза была на съемках, а теперь я на площадке абсолютно голая, со всеми этими людьми, и я не знаю, что мне нужно делать и чего от меня ожидают, чего вы хотите, чего хочу я", – рассказала Эмилия Кларк.

В перерыве между съемками откровенных сцен актриса плакала в уборной и не хотела выходить на съемочную площадку. Побороть это Эмилии Кларк помогла поддержка ее коллег.