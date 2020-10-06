Все поклонники "Игры престолов" находятся в ожидании премьеры приквела "Дом дракона". Выход сериала запланирован на 2022 год. И авторы нового проекта не прекращают заинтересовывать киноманов: на днях стало известно, что актер Пэдди Консидайн сыграет главную роль Визериса Таргариена.

По данным Deadline, звезду "Острых козырьков" уже утвердили на эту роль. Сам актер Пэдди Консидайн отказывается пока комментировать участие в этом популярном сериале. В то же время представители HBO сделали небольшой анонс.

Интересно Джордж Мартин рассказал о сцене, которую больше всего не любит в "Игре престолов"

"Во время Большого совета в Гарренголе лорды Вестероса выбрали Визериса преемником старого короля, Джагериса Таргариена. Теплый, добрый и достойный человек, Визерис хочет одного – продолжить действие своего деда, но, как мы узнали из "Игры престолов", хорошие мужчины не обязательно становятся большими королями", – отметили в HBO.

Что известно о "Доме дракона"

Впервые о съемках приквела к "Игре престолов" заговорили еще в 2019 году. Тогда на экран должны были выйти последние эпизоды саги, а потому внимание миллионов киноманов было приковано к проектам HBO.

Но прошел год и компания официально объявила о запуске сериала "Дом дракона". Сюжет ленты будет создан на основе книги "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Все события сериала будут происходить за 300 лет до "Игры престолов", а потому зрители больше узнают о тайнах семейного дома Таргариен.

"Дом дракона" разрабатывали на протяжении нескольких лет (хотя название менялось несколько раз за это время). Это была фактически первая концепция, которую я представил HBO, когда мы начали говорить о шоу-приквеле летом 2016 года,

– рассказывал Джордж Мартин.

Сейчас деталей сериала "Дом дракона" не рассекречивают. В то же время в сети предполагают, что авторы проекта HBO покажут гражданскую войну между Таргариенами. Премьера первых эпизодов запланирована на 2022 год.