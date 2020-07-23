Еще в конце 2019 года представители HBO объявили, что успешный проект "Игра престолов" будет иметь продолжение в виде приквела. Теперь же в прессе появились первые детали сериала "Дом дракона".

По данным Entertainment Weekly, приквел будет состоять из 10 эпизодов. Сюжет для сериала "Дом дракона" построен на основе книги "Песнь льда и пламени", которая рассказывает историю дома Таргариен. Все события будут происходить за 300 лет до "Игры престолов".

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Сейчас известно, что исполнительными продюсерами проекта выступят Райан Кондал и Мигель Сапочник. Именно они снимут пилотную серию "Дома дракона". А вот разработка приквела длится уже 4 года, о чем рассказал писатель Джордж Мартин.

"Дом дракона" разрабатывали на протяжении нескольких лет (хотя название менялось несколько раз за это время). Это была фактически первая концепция, которую я представил HBO, когда мы начали говорить о шоу-приквеле летом 2016 года,

– отметил Джордж Мартин.

Детали сюжета авторы проекта пока держат в секрете. В то же время в СМИ подозревают, что сериал "Дом дракона" будет содержать историю о Танце драконов, или же гражданской войне между Таргариенами, которая разгорелась после смерти Уизериса I Таргариена. Тогда принцесса Рейнир и принц Эйгон вступили в борьбу за Железный трон.

По неофициальным данным, в Голливуде проходят кастинги на главные роли. Особое внимание продюсеры уделяют исполнительницам персонажей Рейнир Таргариен и Алисенты Хайтавер. Съемки планируют начать в 2021 году. Локации могут быть теми же, что и в "Игре престолов", следовательно, площадки, вероятно, разместят в Великобритании и Испании. Премьера сериала запланирована на 2022 год.