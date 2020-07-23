Ще наприкінці 2019 року представники HBO оголосили, що успішний проєкт "Гра престолів" матиме продовження у вигляді приквела. Тепер же у пресі з'явились перші деталі серіалу "Дім дракона".

За даними Entertainment Weekly, приквел складатиметься із 10 епізодів. Сюжет для серіалу "Дім дракона" побудований на основі книги "Пісня льоду й полум'я", яка розповідає історію будинку Таргарієн. Всі події відбуватимуться за 300 років до "Гри престолів".

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Наразі відомо, що виконавчими продюсерами проєкту виступлять Раян Кондал і Мігель Сапочник. Саме вони знімуть пілотну серію "Дому дракона". А от розробка приквелу триває вже 4 роки, про що розповів письменник Джордж Мартін.

"Дім дракона" розробляли упродовж декількох років (хоча назва змінювалася кілька разів за цей час). Це була фактично перша концепція, яку я представив HBO, коли ми почали говорити про шоу-приквел влітку 2016 року,

– зазначив Джордж Мартін.

Деталі сюжету автори проєкту поки тримають у секреті. Водночас у ЗМІ підозрюють, що серіал "Дім дракона" буде містити історію про Танок драконів, або ж громадянську війну між Таргарієнами, яка розпалилась після смерті Візеріса I Таргарієна. Тоді принцеса Рейнір і принц Ейгон вступили у боротьбу за Залізний трон.

За неофіційними даними, у Голлівуді тривають кастинги на головні ролі. Особливу увагу продюсери приділяють виконавицям персонажів Рейнір Таргарієн і Алісенти Хайтавер. Зйомки планують розпочати у 2021 році. Локації можуть бути тими ж, що й у "Грі престолів", тому майданчику, ймовірно, розмістять у Великій Британії і Іспанії. Прем'єра серіалу запланована на 2022 рік.