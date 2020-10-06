Всі прихильники "Гри престолів" перебувають в очікуванні прем'єри приквелу "Будинок дракона". Вихід серіалу запланований на 2022 рік. Та автори нового проєкту не припиняють зацікавлювати кіноманів: днями стало відомо, що актор Педді Консідайн зіграє головну роль Візеріса Таргарієна.

За даними Deadline, зірку "Гострих козирків" вже затвердили на цю роль. Сам актор Педді Консідайн відмовляється поки коментувати участь у цьому популярному серіалі. Водночас представники HBO зробили невеличкий анонс.

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"Під час Великої ради в Гарренголі лорди Вестероса обрали Візеріса наступником Старого короля, Джагеріса Таргарієна. Теплий, добрий і достойний чоловік, Вісерис хоче одного – продовжити діяння свого діда, але, як ми дізналися з "Гри престолів", хороші чоловіки не обов’язково стають великими королями", – зазначили в HBO.

Що відомо про "Будинок дракона"

Вперше про зйомки приквелу до "Гри престолів" заговорили ще у 2019 році. Тоді на екран мали вийти останні епізоди саги, а тому увага мільйонів кіноманів була прикута до проєктів HBO.

Та минув рік і компанія офіційно оголосила про запуск серіалу "Будинок дракона". Сюжет стрічки буде створений на основі книги "Пісня льоду й полум'я" Джорджа Мартіна. Всі події серіалу відбуватимуться за 300 років до "Гри престолів", а тому глядачі більше дізнаються про таємниці сімейного будинку Таргарієн.

"Дім дракона" розробляли упродовж декількох років (хоча назва змінювалася кілька разів за цей час). Це була фактично перша концепція, яку я представив HBO, коли ми почали говорити про шоу-приквел влітку 2016 року, – розповідав Джордж Мартін.

Наразі деталей серіалу "Будинок дракона" не розсекречують. Водночас у мережі припускають, що автори проєкту HBO покажуть громадянську війну між Таргарієнами. Прем'єра перших епізодів запланована на 2022 рік.