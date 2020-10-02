Знаменитий письменник Джордж Мартін переглянув усі сезони "Гри престолів". Не всі події серіалу були такими, як він описував у своїх книгах. Водночас є сцена, яка найбільше викликає у нього незадоволення.

Як він розповів в інтерв'ю Entertainment Weekly, мова йде про фрагмент, коли король Баратеон іде на полювання з трьома напарниками. Цей епізод можна побачити у 6 серії 1 сезону. За словами Джорджа Мартіна, це найбільш неправдоподібна сцена, адже король ніколи не ходив на полювання у супроводі кількох людей. Тому тут автори "Гри престолів" допустили історичний кіноляп, а сама серія стала однією з найгірших для письменника.

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"Там, де ми дійсно "просіли" з погляду бюджету, була моя найменш улюблена сцена в усьому серіалі. Четверо хлопців ідуть пішки лісом зі списами. У книгах Роберт іде на полювання, ми чуємо, що на нього напав кабан, і він вмирає. Я ніколи не знімав сцени полювання. Але я знав, що таке королівське полювання. Там була би сотня хлопців, павільйони, були б інші мисливці, собаки, звучав би ріг: ось як король іде на полювання!" – наголосив Джордж Мартін.

Водночас письменник розповів, що у 2011 році, коли компанія HBO презентувала перші епізоди "Гри престолів", ніхто не міг прогнозувати шалений успіх проєкту. Тому й бюджет на кожну серію був порівняно невеликим. Автори стрічки давали по 6 мільйонів доларів на кожен епізод, відтак додаткові витрати на коней, собак для полювання чи альтанок не вписувались у ці рамки.

Дивіться фрагмент серіалу "Гра престолів", від якої не в захваті Джордж Мартін: відео

Як Джордж Мартін прокоментував фінал "Гри престолів"

Останні серії "Гри престолів" вийшли у травні 2019 року. Тоді мільйони кіноманів з нетерпінням очікували на вихід кожної серії, а деякі фрагменти переглядали по кілька разів.

Та фінал серіалу не виправдав очікувань людей. У мережі навіть створили заклики перезняти останній епізод. Не в захваті був і письменник Джордж Мартін, за книгами якого створили "Гру престолів".

Фінальний сезон був не зовсім точним… Але в іншому разі довелося би зняти ще 5 сезонів, – зазначив Джордж Мартін.

Також письменник додав, що його книги відрізняються від серіалу "Гра престолів". Однак внесення змін до сценарію Джордж Мартін розуміє, адже телеканали роблять шоу, яке має підкорювати з перших хвилин. "Інколи чуже творче бачення може не збігатися із твоїм і так виникають горезвісні творчі розбіжності – це призводить до безлічі конфліктів", – додав Джордж Мартін.