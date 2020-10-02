Знаменитый писатель Джордж Мартин пересмотрел все сезоны "Игры престолов". Не все события сериала были такими, как он описывал в своих книгах. В то же время есть сцена, которая больше всего вызывает у него недовольство.

Как он рассказал в интервью Entertainment Weekly, речь идет о фрагменте, когда король Баратеон идет на охоту с тремя подданными. Этот эпизод можно увидеть в 6 серии 1 сезона. По словам Джорджа Мартина, это самая неправдоподобная сцена, ведь король никогда не ходил на охоту в сопровождении лишь нескольких людей. Поэтому здесь авторы "Игры престолов" допустили исторический киноляп, а сама серия стала одной из худших для писателя.

Читайте также Я был разочарован: звезда сериала "Игра престолов" Чарльз Дэнс поддержал петицию за новый финал

"Там, где мы действительно "просели" с точки зрения бюджета, была моя наименее любимая сцена во всем сериале. Четверо парней идут пешком по лесу с копьями. В книгах Роберт идет на охоту, мы слышим, что на него напал кабан, и он умирает. Я никогда не снимал сцены охоты. Но я знал, что такое королевская охота. Там была бы сотня ребят, были бы другие охотники, собаки, звучал бы рог: вот как король идет на охоту!" – подчеркнул Джордж Мартин.

В то же время писатель рассказал, что в 2011 году, когда компания HBO презентовала первые эпизоды "Игры престолов", никто не мог прогнозировать бешеный успех проекта. Поэтому и бюджет на каждую серию был сравнительно небольшим. Авторы ленты давали по 6 миллионов долларов на каждый эпизод, а потому дополнительные расходы на лошадей, собак для охоты или беседки не вписывались в эти рамки.

Смотрите фрагмент сериала "Игра престолов", от которой не в восторге Джордж Мартин: видео

Как Джордж Мартин прокомментировал финал " Игры престолов"

Последние серии "Игры престолов" вышли в мае 2019 года. Тогда миллионы киноманов с нетерпением ожидали выхода каждой серии, а некоторые фрагменты просматривали по нескольку раз.

Но финал сериала не оправдал ожиданий людей. В сети даже создали призывы переснять последний эпизод. Не в восторге был и писатель Джордж Мартин, по книгам которого создали "Игру престолов".

Финальный сезон был не совсем точным... Но в противном случае пришлось бы снять еще 5 сезонов,

– отметил Джордж Мартин.

Также писатель добавил, что его книги отличаются от сериала "Игра престолов". Однако внесение изменений в сценарий Джордж Мартин понимает, ведь телеканалы делают шоу, которое должно покорять с первых минут. "Иногда чужое творческое видение может не совпадать с твоим и так возникают пресловутые творческие разногласия – это приводит к множеству конфликтов", – добавил Джордж Мартин.