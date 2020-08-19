Прошел год после завершения культового сериала "Игра престолов". Множество зрителей были прикованы к экранам, ведь восьмой сезон должен быть на высоте. Однако он не оправдал многих надежд фанатов. Среди их числа и актер Чарльз Дэнс, сыгравший Тайвина Ланнистера.

В интервью изданию Variety, Николай Костер-Вальдау, который играл Джейми Ланнистера, сына Тайвина, признался, что едва не подписал петицию за новый финал. А недавно Чарльз Дэнс в интервью Pop Culture признался, что не слышал о такой петиции, но если бы она была, он бы ее поддержал.

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Актер рассказал, что продолжал смотреть сериал даже после того, как убили его главного героя в пятом сезоне. Он считает, что "Игра престолов" – фантастическое телешоу, ему очень нравилось быть его частью, поэтому и хотелось знать, что будет с героями дальше.

Знаю, что финал удовлетворил многих. Он также разочаровал многих, и, боюсь, что я нахожусь в их лагере. Когда все закончилось заседанием совета, я просто подумал: "Ммм, нет". Я бы сказал, что был несколько разочарован,

– признался он.

Чарльз Дэнс считает, что на протяжении всего сериала чувствовалась драма, а в последнем сезоне этого не было.

Петицию, которую создали на сайте Change.org подписало уже более 1,8 миллионов человек. Она направлена ​​к HBO с требованием переснять 8 сезон. Телеканал отвечает, что нет таких намерений, однако на 2022 года запланирован сериал-приквел "Дом дракона". Для него уже набрали новых сценаристов и продюсеров, поэтому шоу разрабатывается.



Каст сериала "Игра престолов" / HBO