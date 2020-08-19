Пройшов рік після завершення культового серіалу Гра престолів. Безліч глядачів були прикуті до екранів, адже восьмий сезон мав бути на висоті. Однак він не виправдав багатьох сподівань фанатів. Серед їх числа і актор Чарльз Денс, який зіграв Тайвіна Ланністера.

В інтервю виданню Variety, Ніколай Костер-Вальдау, який грав Джеймі Ланністера, сина Тайвіна, зізнався, що ледь не підписав петицію за новий фінал. А нещодавно Чарльз Денс в інтервю Pop Culture зізнався, що не чув про таку петицію, але якби вона була, він би її підтримав.

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Актор розповів, що продовжував дивитися серіал навіть після того, як вбили його головного героя в пятому сезоні. Він вважає, що "Гра престолів" – фантастичне телешоу, йому дуже подобалось бути його частиною, тож і хотілось знати, що буде з героями далі.

Знаю, що фінал задовольнив багатьох. Він також розчарував багатьох, і, боюся, що я перебуваю у їхньому таборі. Коли все закінчилося засіданням ради, я просто подумав: "Ммм, ні". Я б сказав, що був дещо розчарований,

– зізнався він.

Чарльз Денс вважає, що впродовж всього серіалу відчувалась драма, а в останньому сезоні цього не було.

Петицію, що створили на сайті Change.org підписало вже більше 1.8 мільйонів людей. Вона спрямована до HBO з вимогою перезняти 8 сезон. Телеканал відповідає, що не має таких намірів, однак на 2022 рік запланований серіал-приквел "Дім дракона". Для нього вже набрали нових сценаристів і продюсерів, тому шоу розробляється.



Каст серіалу "Гра престолів" / HBO