Руководители проекта "Игра престолов" производства HBO даже через полтора года после 8 сезона сериала не могут оправиться от забавного ляпа, который преследует их до сих пор. Дэниел Вайс и Дэвид Бениофф признались, что изначально были убеждены, что это фотошоп или какой-то психологический эксперимент.

История произошла в 2019 году, когда на экраны вышел восьмой и последний сезон сериала "Игра престолов", в четвертой серии в первой части эпизода главные герои пируют, а на 17 минуте 39 секунде на столе перед Дейнерис можно увидеть бумажный стакан с кофе от Starbucks. Фанаты сразу заметили этот ляп и, хотя этот момент создатели сериала быстро убрали из серии, в сети появились тысячи мемов с таким курьезным случаем.

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Еще тогда Дэниел Вайс и Дэвид Бениофф шутили, что так они и задумывали: "На самом деле это был травяной чай", – иронично отреагировали на ляп с кофе мужчины. Но впоследствии объяснили, что появление кофейного стакана в кадре было совершенно случайным. К разговору главных героев саги было приковано внимание всей съемочной группы, поэтому никто не заметил этого ляпа.

"Мы так сильно сконцентрировались на Дейнерис и Джоне Сноу, что не увидели стакан прямо в центре. Сначала я не мог поверить, что это произошло. А потом мы почувствовали стыд", – добавил он.



Напиток Starbucks в одной из сцен 4 серии 8 сезона "Игры престолов" / Скриншот

В новом разговоре с журналистами издания The Hollywood Reporter сценарист и продюсер ленты поделились, что "более горячим" моментом, чем с драконами Дейнерис Таргариен, мог быть только кофе Starbucks. Бениофф отметил, что не мог в это поверить, когда увидел первые сообщения об этом.

Когда на следующий день (после выпуска четвертого эпизода, – LifeStyle 24) мы получили электронное письмо об этом, я искренне подумал, что кто-то нас разыгрывает, потому что раньше были вещи, когда люди говорили: "О, посмотрите на тот самолет на заднем плане!" И кто-то сделал фотошоп. Я подумал: "Там ни за что не может быть кофе". Потом, когда я увидел это по телевизору, я подумал: "Как я этого не увидел?"

– прокомментировал Дэвид Бениофф.

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Дэниел Вайс добавил, что за последние полтора года просматривал этот кадр с кофе тысячи раз и каждый раз чувствовал, что это словно какой-то психологический эксперимент: "Я чувствовал себя участником психологического эксперимента, например, где вы не видите, как бегают гориллы на заднем плане, потому что вы считаете баскетбольные мячи. В каждой постановке, которая когда-либо существовала, были такие вещи. Вы можете увидеть члена съемочной группы в "Храбром сердце", в "Спартаке" есть актер с наручными часами. Но теперь люди могут перематывать серии и разговаривать дистанционно друг с другом в реальном времени. Поэтому, если один человек увидел чашку с кофе, он может найти это в серии, и так может сделать каждый зритель".