Керівники проєкту "Гра престолів" виробництва HBO навіть через півтора роки після 8 сезону серіалу не можуть оговтатись від кумедного ляпу, який переслідує їх до сьогодні. Деніел Вайс і Девід Беніофф зізнались, що спочатку були переконані, що це фотошоп або якийсь психологічний експеримент.

Історія сталась у 2019 році, коли на екранах вийшов восьмий та останній сезон серіалу "Гра престолів", у четвертій серії у першій частині епізоду головні герої бенкетують, а на 17 хвилині 39 секунді на столі перед Дейнеріс можна побачити паперовий стакан з кавою від Starbucks. Фанати одразу помітили цей ляп і, хоч цей момент творці серіалу швидко прибрали із серії, в мережі з'явились тисячі мемів з таким курйозним випадком.

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Ще тоді Деніел Вайс і Девід Беніофф жартували, що так вони і задумували: "Насправді це був трав'яний чай", – іронічно відреагували на ляп з кавою чоловіки. Але згодом пояснили, що поява кавового стакана у кадрі була абсолютно випадковою. До розмови головних героїв саги була прикута увага всієї знімальної групи, відтак ніхто не помітив цього ляпу.

"Ми так сильно сконцентрувалися на Дейнеріс і Джона Сноу, що не побачили стакан просто в центрі. Спочатку я не міг повірити, що це сталося. А потім ми відчули сором", – додав він.



Напій Starbucks в одній зі сцен 4 серії 8 сезону "Гри престолів" / Скріншот

У новій розмові з журналістами видання The Hollywood Reporter сценарист та продюсер стрічки поділились, що "гарячішим" моментом, ніж з драконами Дейнеріс Таргарієн, могла бути лише кава Starbucks. Беніофф зазначив, що не міг у це повірити, як побачив перші повідомлення про це.

Коли на наступний день (після випуску четвертого епізоду, – LifeStyle 24) ми отримали електронного листа про це, я щиро подумав, що хтось нас розігрує, бо раніше були речі, коли люди говорили: "О, подивіться на той літак на задньому плані!" І хтось зробив фотошоп. Я подумав: "Там нізащо не може бути кава". Потім, коли я побачив це по телевізору, я подумав: "Як я цього не побачив?"

– прокоментував Девід Беніофф.

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Деніел Вайс додав, що за останні півтора роки проглядав цей кадр з кавою тисячі разів і щоразу відчував, що це наче якийсь психологічний експеримент: "Я відчував себе учасником психологічного експерименту, наприклад, де ви не бачите, як бігають горили на задньому плані, тому що ви рахуєте баскетбольні м'ячі. В кожній постановці, яка коли-небудь існувала, були такі речі. Ви можете побачити члена знімальної групи в "Хороброму серці"; в "Спартаку" є актор з наручним годинником. Але тепер люди можуть перемотувати серії і розмовляти дистанційно одне з одним у реальному часу. Тому, якщо одна людина побачила чашку з кавою, вона може знайти це у серії, і так може зробити кожен глядач".