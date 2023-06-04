Із Зеленими святами 2023: найщиріші картинки-привітання до великого дня
Зелені свята знаменують низку обрядів, які починались перед Трійцею та закінчувались вже після неї. До цієї події віряни ретельно готуються та прикрашають свої домівки різною зеленню. Ми підготували для вас картинки-привітання з Зеленими святами.
На Зелені свята дівчата водили хороводи, співали пісні та плели вінки із різних квітів. Таким чином, вони прощались із весною й зустрічали літо. 24 Канал зібрав добірку щирих привітань із Зеленими святами у картинках.
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Картинки-привітання із Зеленими святами
Привітання з Зеленими святами / Фото V24
Привітання з Зеленими святами / Фото Україна Неймовірна
Зелені свята 2023 / Фото Коралі.інфо
Зелені свята 2023 / Фото Ганок
Зелені свята 2023 / Фото Моя дитина
Привітання з Зеленими святами / Фото Моя дитина
Привітання з Зеленими святами / Фото Коралі.інфо