Із Зеленими святами 2023: найщиріші картинки-привітання до великого дня

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Зелені свята знаменують низку обрядів, які починались перед Трійцею та закінчувались вже після неї. До цієї події віряни ретельно готуються та прикрашають свої домівки різною зеленню. Ми підготували для вас картинки-привітання з Зеленими святами.