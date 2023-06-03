У День ангела Олени не забудьте привітати рідних і близьких зі святом. 24 Канал зібрав найкращі привітання у листівках та картинках.

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Іменини Олени окрім 3 червня святкують 28 січня, 19 березня, 8 і 10 червня, 24 липня, 10 серпня, 17 вересня та 12 листопада.

Картинки-привітання з Днем ангела Олени



Привітання з Днем ангела Олени / Фото "Главком"



Привітання з Днем ангела Олени / Фото "Главком"



Привітання з Днем ангела Олени / Фото ТСН



Привітання з Днем ангела Олени / Фото "Апостроф"



Привітання з Днем ангела Олени / Фото "Апостроф"