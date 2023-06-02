Іноді непросто знайти гарні слова, щоб побажати щастя імениннику. 24 Канал підібрав універсальні привітання у картинках та прозі, що пасуватимуть для володарів будь-якого імені.

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Привітання з Днем ангела

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

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З днем ангела! Нехай твій хоронитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще!



Вітання з Днем ангела / Фото "Телеграф"

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хочу побажати безсумнівної удачі й великого везіння у твоїх справах, непохитності характеру і морального духу, сміливих ідей і творчих задумів, успішної реалізації планів і вічного блага життя.

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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.



Вітання з Днем ангела / Фото "Радіо Максимум"

Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого!

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В День Ангела надсилаю тобі найщиріші побажання: міцного здоров'я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, всюдисущої удачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!



Вітання з Днем ангела / Фото "Радіо Максимум"

Сьогодні твій День Ангела – твого небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тим життєвим змінам, які, як нам здається, відбулися абсолютно випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! І ангел-охоронець береже тебе від усіх негараздів.



Вітання з Днем ангела / Фото "Вітання"

Вітаю з іменинами! Нехай життя дарує тобі побільше яскравих моментів та посмішок, а всі твої найсміливіші бажання збуваються! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя, любов і розуміння. Нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди!

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У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання й успіх.



Вітання з Днем ангела / Фото "Вітання"