Вербна неділя має велике значення для християн. Вона передує Страсному тижню, коли християни згадують страждання та смерть Ісуса Христа перед Його воскресінням. А от чи зміниться дата святкування Вербної неділі у 2024 році – розкаже 24 Канал.

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Дата святкування Вербної неділі у 2024 році

З першого вересня цього року, українські церкви переходять на новий релігійний календар. Відповідно дати окремих свят можуть бути змінені.

Воскресіння Христове у 2024 році припадає на 31 березня – для католиків, а 5 травня – Великдень святкуватимуть православні християни.

Тож Вербну неділю католики відзначатимуть 24 березня, а православні віряни – 28 квітня.

Історія Вербної неділі

Основна подія, пов'язана з Вербною неділею, описана у всіх чотирьох Євангеліях – це вхід Ісуса Христа до Єрусалима перед Його смертю і воскресінням.

За Євангелієм, Ісус прибув до міста Єрусалим на сьомий день перед Пасхою. Чимало людей з пальмовими гілками зустрічали Христа як Царя. Вони стелили шлях Ісусові своїм одягом та гілками пальми, висловлюючи свою повагу та радість з Його приходу.



Парафіяни вітають Ісуса Христа / Фото Вголос

Цей вхід Ісуса Христа до Єрусалима став символом Його як пророка. Люди вважали, що Ісус Христос прийшов для порятунку їх від гріхів.

Згідно з християнською традицією, Вербна неділя є днем, коли віряни приносять до храмів вербові гілки, як знак привітання Ісуса Христа.