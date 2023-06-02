Вербное воскресенье имеет большое значение для христиан. Она предшествует Страстной неделе, когда христиане вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа перед Его воскресением. А вот изменится ли дата празднования Вербное воскресенье в 2024 году расскажет 24 Канал.

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Дата празднования Вербного воскресенья в 2024 году

С первого сентября этого года украинские церкви переходят на новый религиозный календарь. Соответственно, даты отдельных праздников могут быть изменены.

Воскресение Христово в 2024 году приходится на 31 марта – для католиков, а 5 мая – Пасху будут праздновать православные христиане.

Так что Вербное воскресенье католики будут отмечать 24 марта, а православные верующие – 28 апреля.

История Вербного воскресенья

Основное событие, связанное с Вербным воскресеньем, описано во всех четырех Евангелиях – это вход Иисуса Христа в Иерусалим перед Его смертью и воскресением.

По Евангелию, Иисус прибыл в город Иерусалим на седьмой день перед Пасхой. Многие из пальмовых ветвей встречали Христа как Царя. Они стелили путь Иисусу своей одеждой и ветвями пальмы, выражая свое уважение и радость Его пришествию.



Прихожане поздравляют Иисуса Христа / Фото Вслух

Этот вход Иисуса Христа в Иерусалим стал символом Его как пророка. Люди считали, что Иисус Христос пришел, чтобы спасти их от грехов.

Согласно христианской традиции, Вербное воскресенье является днем, когда верующие приносят в храмы ветви вербы, как знак приветствия Иисуса Христа.