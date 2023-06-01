Благовещение имеет большое значение в христианской вере, поскольку оно указывает на рождение Иисуса Христа и начало Его земной миссии. Благовещение также отражает возложение великого обращающего наш вес на смирение перед волей Божией. 24 Канал подскажет, когда Благовещение в 2024 году по новому церковным календарем.

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Когда Благовещение в 2024 году

Ряд праздников изменит свою дату, согласно новому религиозному календарю, который вступит в силу с первого сентября этого года. Это отразится и на Благовещении.

Если раньше православные христиане отмечали его неизменно 7 апреля, то теперь дата переносится на 25 марта: так, как у католиков.

Кстати, католики будут праздновать Пасху в 2024 году 31 марта, а православные – 5 мая.

История Благовещения

Согласно Евангелию Луки, Архангел Гавриил появился к Деве Марии в городе Назарете, расположенном в Галилее, и сказал ей: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами".



Благовещение / Фото Профсоюз работников образования

Архангел объявил Марии, что она будет матерью Сына, которого они должны назвать Иисусом, и что Он будет Сыном Всевышнего. Мария, согласившись на волю Божию, сказала: "Вот Раба Господня, да будет мне за Твое Слово". Архангел сказал Марии, что она будет зачата непорочным путём. Впоследствии она забеременела.

С этого момента берет начало праздник Благовещения, то есть, благой известия, что Дева Мария родит Сына, который спасет человечество. Это событие стало очень важным в жизни церкви. Она приобрела особую популярность в Средневековье, когда ее начали отмечать все христианские страны.