На Зелені свята дівчата водили хороводи, співали пісні та плели вінки із різних квітів. Таким чином, вони прощались із весною й зустрічали літо. 24 Канал зібрав добірку щирих привітань із Зеленими святами у картинках.

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Картинки-привітання із Зеленими святами


Привітання з Зеленими святами / Фото V24


Привітання з Зеленими святами / Фото Україна Неймовірна


Зелені свята 2023 / Фото V24


Зелені свята 2023 / Фото Коралі.інфо


Зелені свята 2023 / Фото Ганок


Зелені свята 2023 / Фото Моя дитина


Привітання з Зеленими святами / Фото Моя дитина


Привітання з Зеленими святами / Фото Коралі.інфо


Привітання з Зеленими святами / Фото Моя дитина