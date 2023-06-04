На Зеленые праздники девушки водили хороводы, пели песни и плели венки из разных цветов. Таким образом они прощались с весной и встречали лето. 24 Канал собрал подборку искренних поздравлений с Зелеными праздниками в картинках.

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Картинки-поздравления с Зелеными праздниками



Поздравления с Зелеными праздниками / Фото V24



Поздравления с Зелеными праздниками / Фото Украина Невероятная



Зеленые праздники 2023 / Фото V24



Зеленые праздники 2023 / Фото Коралли.инфо



Зеленые праздники 2023 / Фото Крыльцо



Зеленые праздники 2023 / Фото



Поздравления с Зелеными праздниками / Фото



Поздравления с Зелеными праздниками / Фото Коралли.инфо



Поздравления с Зелеными праздниками / Фото