Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна активно бореться з проблеми домашнього насильства. На жаль, багато жінок знають, що це таке, проте дуже часто бояться розповідати. Вони сподіваються, що все зміниться, виправдовують чоловіків. Маша закликає не зволікати і у випаду будь-якого прояву насильства звертатися у поліцію.

Інформативний ролик знаменитість розмістила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона закликала жінок зберегти собі це відео, оскільки ніхто не знає, що може трапитися у майбутньому. Разом із працівником поліції Маша детально розповіла, що необхідно робити, коли ви стали жертвою насильства.

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Телеведуча розповіла, що днями подруга, яка знає про її діяльність щодо насильства, надіслала повідомлення: "Мою знайому побив чоловік! Що робити?".

Чесно, хотілося кричати: "Нехай мій дірект неможливо відкрити через величезну кількість таких питань, але чому питаєш ти? Мільйон разів говорили про це! Що заважало тобі зберегти собі покрокову інструкцію в нотатках?",

– написала Єфросиніна.

Знаменитість зазначила, що ніхто не робить такого, оскільки йому здається, що не варто акцентувати свою увагу на непотрібному, адже це ніколи не стосувалося його. Проте, коли жінки стають жертвами насильства, не знають, як їм діяти, до кого звертатися.

У відео детально розповіли кожен крок, що і як потрібно робити у випадку, коли постраждали ви або ваші знайомі. Також мова йде про бот оперативного реагування на факт насильства, який створило Міністерство внутрішніх справ України.

Збережіть це відео! Будьте пильні! Не будьте байдужі! Сьогодні кривдника можна покарати!

– закликала Єфросиніна.