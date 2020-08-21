Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина активно борется с проблемой домашнего насилия. К сожалению, многие женщины знают, что это такое, однако очень часто боятся рассказывать. Они надеются, что все изменится, оправдывают мужчин. Маша призывает не медлить и в случае любого проявления насилия обращаться в полицию.

Информативный ролик знаменитость разместила на личной странице в инстаграме. Она призвала женщин сохранить себе это видео, поскольку никто не знает, что может случиться в будущем. Вместе с сотрудником полиции Маша подробно рассказала, что необходимо делать, когда вы стали жертвой насилия.

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Телеведущая рассказала, что на днях подруга, которая знает о ее деятельности по насилию, прислала сообщение: "Мою знакомую избил муж! Что делать?".

Честно, хотелось кричать: "Пусть мой Директ невозможно открыть из-за огромного количества таких вопросов, но почему спрашиваешь ты? Миллион раз говорили об этом! Что мешало тебе сохранить себе пошаговую инструкцию в заметках?",

– написала Ефросинина.

Знаменитость отметила, что никто не делает такого, поскольку ему кажется, что не стоит акцентировать свое внимание на ненужном, ведь это никогда не касалось его. Однако, когда женщины становятся жертвами насилия, не знают, как им действовать, к кому обращаться.

В видео подробно рассказали каждый шаг, что и как нужно делать в случае, если пострадали вы или ваши знакомые. Также речь идет про бот оперативного реагирования на факт насилия, который создало Министерство внутренних дел Украины.

Сохраните это видео! Будьте бдительны! Не будьте равнодушны! Сегодня обидчика можно наказать!

– призвала Ефросинина.