Бьет – не значит, что любит: Минцифры и МВД запустили сериал о домашнем насилии
Министерство цифровой трансформации вместе с МВД запустило сериал для борьбы с домашним насилием. В роликах будут рассказывать, что такое домашнее насилие, каким оно бывает, к кому обращаться за помощью и многое другое.
Минифильмы появятся на интернет-платформе "Дія", сообщает правительственный портал. Сериал состоит из 5 серий по 3 – 5 минут.
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В новом сериале приняли участие:
- Даниэль Салем,
- Мария Ефросинина,
- Tayanna,
- Екатерина Павличенко,
- Александр Фацевич,
- Алена Гудкова,
- Леся Матвеева,
- Алексей Билошицкий,
- Елена Дашутина.
О чем сериал?
С помощью сериала можно узнать о том, что такое домашнее насилие, каким оно бывает, к кому обращаться за помощью, о законодательстве и полномочиях полиции, планировании собственной безопасности и как помочь пострадавшим от домашнего насилия,
– подчеркнула заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.
В МВД подчеркнули, что образовательный сериал является качественно новым продуктом, который позволяет информировать население об этом явлении и как действовать в сложных ситуациях. А также учит население новыми инструментами, которые могут помочь. Также там отметили, что образовательный сериал дает возможность создать доверительную коммуникацию между населением и полицией.
Сериал создали при поддержке канадско-украинского проекта развития полиции за счет правительства Канады. Его можно бесплатно посмотреть по ссылке.
Смотрите первую серию сериала: