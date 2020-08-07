Министерство цифровой трансформации вместе с МВД запустило сериал для борьбы с домашним насилием. В роликах будут рассказывать, что такое домашнее насилие, каким оно бывает, к кому обращаться за помощью и многое другое.

Минифильмы появятся на интернет-платформе "Дія", сообщает правительственный портал. Сериал состоит из 5 серий по 3 – 5 минут.

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В новом сериале приняли участие:

Даниэль Салем,

Мария Ефросинина,

Tayanna,

Екатерина Павличенко,

Александр Фацевич,

Алена Гудкова,

Леся Матвеева,

Алексей Билошицкий,

Елена Дашутина.

О чем сериал?

С помощью сериала можно узнать о том, что такое домашнее насилие, каким оно бывает, к кому обращаться за помощью, о законодательстве и полномочиях полиции, планировании собственной безопасности и как помочь пострадавшим от домашнего насилия,

– подчеркнула заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Обратите внимание! В течение последнего года в полицию с этой проблемой обращались на 40% чаще. За полгода поступило более 100 тысяч сообщений и заявлений.

В МВД подчеркнули, что образовательный сериал является качественно новым продуктом, который позволяет информировать население об этом явлении и как действовать в сложных ситуациях. А также учит население новыми инструментами, которые могут помочь. Также там отметили, что образовательный сериал дает возможность создать доверительную коммуникацию между населением и полицией.

Сериал создали при поддержке канадско-украинского проекта развития полиции за счет правительства Канады. Его можно бесплатно посмотреть по ссылке.

Смотрите первую серию сериала:

Справка. Адреса национальных органов местной полиции можно найти в чат-боте "Действуй против насилия" в телеграме и вайбере. С помощью бота вы сможете вызвать полицию и скорую помощь. Вы также найдете контакты социальных служб и общественных организаций, которые могут помочь.