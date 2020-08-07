Міністерство цифрової трансформації разом з МВС запустило серіал для боротьби з домашнім насильством. В роликах розповідатимуть, що таке домашнє насильство, яким воно буває, до кого звертатися за допомогою та багато іншого.

Мініфільми з'являться на інтернет-платформі "Дія", повідомляє урядовий портал. Вони складаються з 5 серій по 3 – 5 хвилин.

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У новому серіалі взяли участь:

Даніель Салем,

Марія Єфросініна,

Tayanna,

Катерина Павличенко,

Олександр Фацевич,

Альона Гудкова,

Леся Матвєєва,

Олексій Білошицький,

Олена Дашутіна.

Про що серіал?

За допомогою серіалу можна дізнатись про те, що таке домашнє насильство, яким воно буває, до кого звертатися по допомогу, про законодавство та повноваження поліції, планування власної безпеки та як допомогти постраждалим від домашнього насильства,

– підкреслила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Зверніть увагу! Впродовж останнього року до поліції з цією проблемою зверталися на 40% частіше. За пів року надійшло понад 100 тисяч повідомлень і заяв.

У МВС підкреслили, що освітній серіал є якісно новим продуктом, який дозволяє інформувати населення про це явище і як діяти в скрутних ситуаціях. А також навчає населення новими інструментами, які можуть допомогти. Також там зазначили, що освітній серіал дає можливість створити довірливу комунікацію між населенням і поліцією.

Серіал створили за підтримки Канадсько-українського проєкту розвитку поліції коштом уряду Канади. Його можна безкоштовно переглянути за посиланням.

Дивіться першу серію серіалу:

Довідка. Адреси національних органів місцевої поліції можна знайти в чат-боті "Дій проти насильства" в телеграмі та вайбері. З допомогою бота ви зможете викликати поліцію та швидку допомогу. Ви також знайдете контакти соціальних служб і громадських організацій, які можуть допомогти.