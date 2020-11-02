Ексвокалістка гурту NIKITA Анастасія Кумейко, яка є більш відомою як Dj Nana, рідко ділиться подробицями особистого життя. Вона показує шанувальникам свою творчість, а тепер вирішила розповісти шокуючий момент з дитинства. Анастасія зізналася, що її батька жорстоко вбили.

Dj Nana дала відверте інтерв'ю програмі "Життя відомих людей". Знаменитість пригадала страшний час дитинства, коли від рук зловмисників загинув її тато.

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Dj Nana про загибель батька

Анастасія розповіла, що трагедія сталася, коли їй було 10 років. Тоді тато повертався додому і дорогою на нього напали.

Його зупинили якісь хлопці. Вони були наполегливими, просили гроші тощо. Потім вистрілили в нього. Тата знайшли у підворітті, на снігу з калюжею крові,

– поділилася виконавиця.

Знаменитість згадує про батька зі сльозами на очах. Вона досі не може пробачити собі, що не привітала його з останнім днем народженням. Тоді вона була зовсім маленькою і забула про свято.

Його уродини були за 10 днів до смерті. Я дуже засмутилася. На той момент мені здавалося, що якби я привітала його, то він знав би, як сильно я люблю, ця любов його б захистила. Якби наша сім'я не розпалася, у кожного по-іншому склалося б життя. І всі були б живі,

– пригадала Dj Nana.

Нана згадує про тата зі сльозами на очах, бо й досі не може пробачити собі, що не привітала його з останнім днем народження. Була маленька й просто забула.

Dj Nana розповіла про вітчима та насильство в сім'ї

Через деякий час після смерті тата мама Анастасії почала мешкати з іншим чоловіком, від якого народила двох доньок. Він виявився забезпеченою людиною, проте дуже деспотичною. Згодом Кумейко вирішила переїхати до бабусі з дідусем. Проте невдовзі зрозуміла, що її мама опинилася в руках тирана.

Я коли побачилася з мамою, у неї була розрізана рука. Кажу: "Мамо, що трапилося?". Вона мені довго не хотіла говорити. Одного разу брат побачив, як вітчим душить маму на столі. Тоді вона вже зрозуміла, що не буде жити з ним,

– розповіла Анастасія.

Dj Nana у програмі "Життя вільних людей": дивіться відео онлайн