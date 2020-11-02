У США поранили в живіт актора Едді Гессела. Він є зіркою популярного серіалу "Кістки". Актор загинув у віці 30 років від вогнепального поранення.

Про смерть актора повідомило видання TMZ. Едді Гессел помер у віці 30 років від вогнепального поранення. Він є найбільш відомим через роль в популярному серіалі "Кістки".

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Постріл пролунав у США, штаті Техас. За інформацією видання, в актора стріляли невідомі, які хотіли вкрасти його автомобіль. Куля потрапила в живіт.

Трохи пізніше з'явились інші подробиці смерті актора. Згідно з представниками Едді Гессела, його поранили тоді, коли він перебував біля дому своєї дівчини. Наразі жодних інших обставин вбивства не повідомили.

Що відомо про Едді Гессела

Едді Гессел народився 16 липня 1990 року в штаті Техас. Незважаючи на те, що у нього не було багато головних ролей у фільмах або телевізійних проєктах, він знімався у великій їхній кількості, граючи, здебільшого, другорядні ролі. Актор найбільш відомий за ролями Філа Нанса у "Поверхні". Він також зіграв роль Едді Суареса у фільмі "Підступні покоївки".