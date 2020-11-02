Нещодавно стало відомо про смерть популярного шотландського кіноактора та продюсера Шона Коннері. Він помер у віці 90 років. Днями його дружина зізналась, що Шон хворів на деменцію.

Після смерті чоловіка, дружина Шона Коннері Мішелін Рокбрюн розповіла виданню The Daily Mail про деталі останніх місяців життя відомого актора та продюсера. Шон Коннері, який був найкращим "агентом 007", помер у віці 90 років.

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В останні місяці життя Шон Конеррі боровся з хворобою деменцією. Вона уражає мозок, а тому руйнує його когнітивні функції, порушує пам'ять та абстрактне мислення.

Це не було для нього життям. Він вже не міг самовиразитися,

– розповіла художниця Мішелін Рокбрюн.

Дружина актора зазначила, що він помер уві сні, тому це було набагато спокійніше. Через деменцію Шон Коннері хотів померти без жодної метушні навколо нього. Незважаючи на це, Мішелін весь час була біля ліжка чоловіка.

Мішелін Рокбрюн була одружена з Шоном Коннері з 1975 року. Художниця додала, що подружнє життя з ним було прекрасним: "Він був чудовим, і у нас було прекрасне спільне життя. Він був взірцем чоловіка. Без нього буде дуже важко, я це знаю. Але воно не могло тривати вічно.



Шон Коннері з дружиною / EPA

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