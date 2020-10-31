Легендарний шотландський актор і продюсер Шон Коннері помер у віці 90 років. Він здобув світову славу, зігравши одразу у семи фільмах "бондіани". Про найвідоміші стрічки, де можна побачити лауреата премії Оскар – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

На рахунку Шона Коннері понад 70 стрічок, які назавжди запам'яталися кіноманам з різних куточків світу. Легендарний Джеймс Бонд, що став улюбленцем мільйонів глядачів. Журналісти 24 каналу підготували добірку фільмів, під час перегляду яких можна насолодитися талантом геніального актора.

До теми Помер актор Шон Коннері, який зіграв Джеймса Бонда

Фільмографія Шона Коннері

"Доктор Ноу"

Це перший фільм із серії про британського агента Джеймса Бонда. За сценарієм вбивають британського розвідника, а американські ракети падають одна за одною. Бонд вирушає розслідувати ці події і потрапляє на загадковий острів Краб Кі. Там він битиметься з доктором Ноу. На Ямайці бандити вбивають британського розвідника Джона Стрейнгвейза та викрадають у нього важливі документи. З колегою не може зв'язатися начальник МІ-6. Проте на цьому проблеми не закінчуються. З мису Канаверал запускаються американські ракети, які постійно падають від того, що хтось заглушає їх сигнали. Розібратися у всьому має Джеймс Бонд. Під час розслідування він потрапляє на острів, знайомиться з дівчиною Хані, з якою потрапляє в полон до лікаря, там дізнається, що Ноу – божевільний вчений, який мріє захопити світ. Підступний план Ноу беруться ліквідувати "агент 007" та ніжна Хані.

"Доктор Ноу" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Діаманти залишаються назавжди"

Це сьома частина "бондіани". За сюжетом терористичне угрупування "Спектр" вчиняє черговий злочин, який уього разу пов'язаний з великою партією африканських алмазів. Джеймс Бонд займається розслідуванням цієї справи і йому вдається вийти на слід свого найлютішого ворога Блофельда. "Агенту 007" вдається розсекретити, для чого Блофельду знадобилася такка кількість діамантів. Виявляється, що бандит споруджує космічний лазер для знищення всіх ядерних боєголовок, підводних човнів, ракет і загалом всього світу. Саме алмази мають здатність збільшити потужність лазера. Джеймс Бонд не боїться воювати зі злом та заважає підступним планам злочинців.

"Діаманти залишаються назавжди" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Вбивство у "Східному експресі""

Детективний фільм, що став екранізацією однойменного роману Агати Крісті. Героя Екрюля Пуаро терміново викликають до Великої Британії. на той час він перебуває у Стамбулі, тому доводиться терміново повернутися. В готелі він зустрічає давнього товариша на ім'я мсьє Б'янкі. Виявляється, що чоловік також подорожуватиме "Східним експресом". Саме завдяки Б'янкі детектив Пуаро може сісти в поїзд, який допомагає йому організувати вільне місце. У вагоні разом із чоловіками їдуть люди різних національностей, соціального статусу та віку. До Пуаро звернувся американець Ретчетт, який попросив бути його охоронцем. Детектив відмовиввся не зважаючи на те, що Ретчетт пропонував за таку послугу велику суму грошей. Наступної ночі поїзд потрапляє в замет. Цей інцидент трапляється на території Югославії. Вранці також стало відомо, що Ретчетта знайшли мертвим у власному купе. Його жорстоко вбили. Викликати поліцію неможливо, оскільки поїзд у заметі. Також Пуаро стає зрозумілим, що вбивця не міг покинути поїзд і він залишився у "пастці природи" разом із всіма.

Під час дослідження тіла покійника стає відомо, що його справжнє ім'я – Касетті. Також зрозуміло те, чому він втікав з США та боявся за своє життя. Декілька років перед смертю, Касетті був лідером Банди, яка викрала дочку британського полковника Армстронга Дейзі. Згодом дівчину вбили, а бандитам вдалося уникнути правосуддя. Розслідуючи вбивство Касетті, Пуаро вдалося дізнатися, що всі пасажири "Східного експресу" були причетні до сім'ї Армстронгів і у кожного з них був мотив для сккоєння цього злочину.

"Вбивство у "Східному експресі"" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Недоторканні"

Саме за роль у цьому фільмі Шон Коннері отримав Оскара. Це американська гангстерська стрічка, заснована на реальних подіях. У ній розповідається про боротьбу Еліота Несса та його команди "недоторканних" змафіозним королем Чикаго Аль Капоне. Події відбуваються у 1930 році. Еліот намається посадити у в'язницю Аль Капоне, проте йому не вдається зробити це. Несс створює команду, у яку ввійшли Джузепе Патрік, Едгар Мелоун та Оскар Волес. Вони зрозуміли, що Капоне можна посадити за несплату податків, проте він не став миритися з тим, що йому загрожують четверо людей і розпочав справжню війну.

"Недоторканні" – трейдер: дивіться відео онлайн

"Індіана Джонс і останній хрестовий похід"

Це американський пригодницький фільм, третій з серії пригод про археолога Індіану Джонса. За сюжетом безстрашний Індіана розшукує найбільш таємничу реліквію в історії людства – Святий Грааль. У цьому завданні археологу допомагає батько – професор Джонс старший. Звісно, що Індіана не забуває про незмінні талісмани – капелюха і хлиста. Тепер йому потрібно вчинити багато благородних подвигів і неймовірних відкриттів. Під час довгих мандрів археологові доведеться добути чашу, яку тримав у руках Ісус Христос і отримати автограф відомого фашиста Адольфа Гітлера.

"Індіана Джонс і останній хрестовий похід" – трейлер: дивіться відео онлайн