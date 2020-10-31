Легендарный шотландский актер и продюсер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Он получил мировую славу, сыграв сразу в семи фильмах "бондианы". О самых известных лентах, где можно увидеть лауреата премии Оскар – читайте в материале LifeStyle 24.

На счету Шона Коннери более 70 лент, которые навсегда запомнились киноманам из разных уголков мира. Легендарный Джеймс Бонд, ставший любимцем миллионов зрителей. Журналисты 24 канала подготовили подборку фильмов, во время просмотра которых можно насладиться талантом гениального актера.

К теме Умер актер Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда

Фильмография Шона Коннери

"Доктор Ноу"

Это первый фильм из серии о британском агенте Джеймсе Бонде. По сценарию убивают британского разведчика, а американские ракеты падают одна за другой. Бонд отправляется расследовать эти события и попадает на загадочный остров Краб Ки. Там он сразится с доктором Ноу. На Ямайке бандиты убивают британского разведчика Джона Стрейнгвейза и похищают у него важные документы. С коллегой не может связаться начальник МИ-6. Однако на этом проблемы не заканчиваются. С мыса Канаверал запускаются американские ракеты, которые постоянно падают от того, что кто-то заглушает их сигналы. Разобраться во всем должен Джеймс Бонд. Во время расследования он попадает на остров, знакомится с девушкой Хани, с которой попадает в плен к врачу, там узнает, что Ноу – сумасшедший ученый, мечтающий захватить мир. Коварный план Ноу берутся ликвидировать "агент 007" и нежная Хани.

"Доктор Ноу" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Бриллианты навсегда"

Это седьмая часть "бондианы". По сюжету террористическая группировка "Спектр" совершает очередное преступление, которое в этот раз связано с крупной партией африканских алмазов. Джеймс Бонд занимается расследованием этого дела и ему удается выйти на след своего злейшего врага Блофельда. "Агенту 007" удается рассекретить, для чего Блофельду понадобилось такое количество бриллиантов. Оказывается, что бандит сооружает космический лазер для уничтожения всех ядерных боеголовок, подводных лодок, ракет и вообще всего мира. Именно алмазы обладают способностью увеличить мощность лазера. Джеймс Бонд не боится воевать со злом и мешает коварным планам преступников.

"Бриллианты навсегда" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Убийство в "Восточном экспрессе""

Детективный фильм, ставший экранизацией одноименного романа Агаты Кристи. Героя Экрюля Пуаро срочно вызывают в Великобританию. К тому времени он находится в Стамбуле, поэтому приходится срочно вернуться. В отеле он встречает давнего товарища по имени мсье Бьянки. Оказывается, что мужчина также будет путешествовать "Восточным экспрессом". Именно благодаря Бьянки детектив Пуаро может сесть в поезд, который помогает ему организовать свободное место. В вагоне вместе с мужчинами едут люди разных национальностей, социального статуса и возраста. К Пуаро обратился американец Рэтчетт, попросивший быть его телохранителем. Детектив отказался, несмотря на то, что Рэтчетт предлагал за такую услугу крупную сумму денег. Следующей ночью поезд попадает в сугроб. Этот инцидент случается на территории Югославии. Утром также стало известно, что Рэтчетта нашли мертвым в собственном купе. Его жестоко убили. Вызвать полицию невозможно, поскольку поезд в сугробе. Также Пуаро становится понятным, что убийца не мог покинуть поезд и он остался в "ловушке природы" вместе со всеми.

Во время исследования тела покойника становится известно, что его настоящее имя – Касетти. Также понятно то, почему он бежал из США и боялся за свою жизнь. Несколько лет перед смертью, Касетти был лидером банды, похитившей дочь британского полковника Армстронга Дейзи. Впоследствии девушку убили, а бандитам удалось избежать правосудия. Расследуя убийство Касетти, Пуаро удалось узнать, что все пассажиры "Восточного экспресса" были причастны к семье Армстронгов и у каждого из них был мотив для совершения этого преступления.

"Убийство в "Восточном экспрессе"" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Неприкасаемые"

Именно за роль в этом фильме Шон Коннери получил Оскара. Это американская гангстерская лента, основанная на реальных событиях. В ней рассказывается о борьбе Элиота Несса и его команды "неприкасаемых" с королем Чикаго Аль Капоне. События происходят в 1930 году. Элиот пытается посадить в тюрьму Аль Капоне, однако ему не удается сделать это. Несс создает команду, в которую вошли Джузеппе Патрик, Эдгар Мэлоун и Оскар Уоллес. Они поняли, что Капоне можно посадить за неуплату налогов, однако он не стал мириться с тем, что ему угрожают четверо людей и начал настоящую войну.

"Неприкасаемые" – трейдер: смотрите видео онлайн

"Индиана Джонс и последний крестовый поход"

Это американский приключенческий фильм, третий из серии приключений об археологе Индиане Джонсе. По сюжету бесстрашный Индиана разыскивает самую таинственную реликвию в истории человечества – Святой Грааль. В этой задаче археологу помогает отец – профессор Джонс старший. Конечно, что Индиана не забывает о неизменных талисманах – шляпе и хлысте. Теперь ему нужно совершить много благородных подвигов и невероятных открытий. Во время долгих странствий археологу придется добыть чашу, которую держал в руках Иисус Христос и получить автограф известного фашиста Адольфа Гитлера.

"Индиана Джонс и последний крестовый поход" – трейлер: смотрите видео онлайн