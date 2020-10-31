Известный шотландский киноактер и продюсер Шон Коннери умер возрасте 90 лет. Он первым воплотил на экранах образ Джеймса Бонда, чем прославился на весь мир. Биография и награды Шона Коннери – на LifeStyle 24.

О смерти Шона Коннери информирует BBC. Актер умер в 90 лет. Для мирового кинематографа он стал легендой Бондиады.

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Актерская карьера Шона Коннери длилась несколько десятилетий, а среди карьерных достижений – Оскар, две статуэтки БАФТА и три Золотых глобуса. Всего на его счету более 70 фильмов. Среди самых известных – "Убийство в Восточном экспрессе", "Неприкасаемые" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Sean Connery, the first and ultimate James Bond, dies at 90 https://t.co/fs5qBYaLHx pic.twitter.com/8RqZjwivNU — The Hollywood Reporter (@THR) October 31, 2020

Биография Шона Коннери

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбург в семье рабочего фабрики и уборщицы. Он служил на королевском морском флоте, но был комиссован по состоянию здоровья. До старта актерской карьеры Шон Коннери работал натурщиком Эдинбургского колледжа искусств.

В 1950 году он занял третье место на конкурсе по бодибилдингу "Мистер Вселенная", где его заметили продюсеры. Сначала он играл в театре, а затем начал съемки в кино.

Шон Коннери сыграл "агента 007" в семи фильмах: "Доктор Ноу", "Из России с любовью", "Голдфингер", "Шаровая молния", "Живешь только дважды", "Бриллианты остаются навсегда", а в возрасте 53 лет актер в последний раз сыграл Джеймса Бонда в фильме "Никогда не говори никогда". Шон Коннери назван лучшим Джеймсом Бондом в истории.



Шон Коннери в образе Джеймса Бонда / Фото из открытых источников

В последние годы жизни он не снимался в кино, жил с женой художницей Мишелин Рокбрюн на Багамских островах и занимался благотворительностью.