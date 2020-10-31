Відомий шотландський кіноактор і продюсер Шон Коннері помер віці 90 років. Він першим втілив на екранах образ Джеймса Бонда, чим прославився на весь світ. Біографія та нагороди Шона Коннері – на LifeStyle 24.

Про смерть Шона Коннері інформує BBC. Актор помер 31 жовтня у 90 років. Для світового кінематографа він став легендою Бондіади.

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Акторська кар'єра Шона Коннері тривала кілька десятиліть, а серед кар'єрних досягнень – Оскар, дві статуетки БАФТА та три Золоті глобуси. Загалом на його рахунку понад 70 фільмів. Серед найвідоміших – "Вбивство у Східному експресі", "Недоторкані" та "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

Sean Connery, the first and ultimate James Bond, dies at 90 https://t.co/fs5qBYaLHx pic.twitter.com/8RqZjwivNU — The Hollywood Reporter (@THR) October 31, 2020

Біографія Шона Коннері

Шон Коннері народився 25 серпня 1930 року в місті Единбург у родині робітника фабрики та прибиральниці. Він служив на королівському морському флоті, але був комісований за станом здоров'я. До старту акторської кар'єри Шон Коннері працював натурником Единбурзького коледжу мистецтв.

1950 року він посів третє місце на конкурсі з бодібілдингу "Містер Всесвіт", де його й помітили продюсери. Спочатку він грав у театрі, а згодом розпочав зйомки в кіно.

Шон Коннері зіграв "агента 007" в семи фільмах: "Доктор Ноу", "З Росії з любов'ю", "Голдфінгер", "Кульова блискавка", "Живеш тільки двічі", "Діаманти залишаються назавжди", а віці 53 років актор востаннє зіграв Джеймса Бонда у фільмі "Ніколи не кажи ніколи". Шона Коннері назвали найкращим Джеймсом Бондом в історії.



Шон Коннері в образі Джеймса Бонда / Фото з відкритих джерел

В останні роки життя він не знімався в кіно, жив з дружиною художницею Мішелін Рокбрюн на Багамських островах і займався благодійністю.