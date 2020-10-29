Померла відома українська волонтерка, художниця та іконописиця Тетяна Думан, дружина Левка Скопа. Їй було 39 років. Жінка два роки боролась з онкологічним захворюванням.

Сумну звістку повідомила сестра Тетяни Василина на своїй сторінці у фейсбуці. У віці 39 років померла Тетяна Думан, волонтерка, іконописиця та художниця.

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Жінка більше двох років боролась з онкологічним захворюванням (гліосаркомою). Їй видаляли пухлину, проте й це не допомогло.

О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти – перекажіть кошти на кисневі апарати. Моя дівчинка пішла до коханого Господа. Нам уже нічого не треба,

– написала сестра Тетяни Василина.

Задля дороговартісного лікування Тетяни Думан її рідні та знайомі волонтери організовували збори коштів. Жінка відвідувала лікарні як в Україні, так і за кордоном. Їй видалили пухлину, та після неї збільшився набряк мозку, виникло нове утворення. Лікування не допомогло, Тетяна померла в лікарні.

Що відомо про Тетяну Думан

Тетяна Думан – відома українська художниця та іконописиця, дружина Левка Скопа. Подружжя займалось волонтерством з початку війни. За ці роки Тетяна і Левко допомогли українському війську близько трьома мільйонами гривень.