Померла Тетяна Думан – українська волонтерка, іконописиця та художниця
Померла відома українська волонтерка, художниця та іконописиця Тетяна Думан, дружина Левка Скопа. Їй було 39 років. Жінка два роки боролась з онкологічним захворюванням.
Сумну звістку повідомила сестра Тетяни Василина на своїй сторінці у фейсбуці. У віці 39 років померла Тетяна Думан, волонтерка, іконописиця та художниця.
Важливо Померла найстарша волонтерка України Савченко: воїни називали її бабуся Люда
Жінка більше двох років боролась з онкологічним захворюванням (гліосаркомою). Їй видаляли пухлину, проте й це не допомогло.
О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти – перекажіть кошти на кисневі апарати. Моя дівчинка пішла до коханого Господа. Нам уже нічого не треба,
– написала сестра Тетяни Василина.
Задля дороговартісного лікування Тетяни Думан її рідні та знайомі волонтери організовували збори коштів. Жінка відвідувала лікарні як в Україні, так і за кордоном. Їй видалили пухлину, та після неї збільшився набряк мозку, виникло нове утворення. Лікування не допомогло, Тетяна померла в лікарні.
Що відомо про Тетяну Думан
Тетяна Думан – відома українська художниця та іконописиця, дружина Левка Скопа. Подружжя займалось волонтерством з початку війни. За ці роки Тетяна і Левко допомогли українському війську близько трьома мільйонами гривень.