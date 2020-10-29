Умерла известная украинская волонтер, художница и иконописец Татьяна Думан, жена Льва Скопа. Ей было 39 лет. Женщина два года боролась с онкологическим заболеванием.

Печальную весть сообщила сестра Татьяны Василиса на своей странице в фейсбуке. В возрасте 39 лет скончалась Татьяна Думан, волонтер, иконописец и художница.

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Женщина более двух лет боролась с онкологическим заболеванием (глиосаркомой). Ей удаляли опухоль, но и это не помогло.

В 4:30 умерла наша Таня. Если вы хотели как-то помочь – переведите средства на кислородные аппараты. Моя девочка ушла к любимому Господу. Нам уже ничего не надо,

– написала сестра Татьяны Василиса.

Для дорогостоящего лечения Татьяны Думан ее родные и знакомые волонтеры организовали сбор средств. Женщина посещала больницы как в Украине, так и за границей. Ей удалили опухоль, но после нее увеличился отек мозга, возникло новое образование. Лечение не помогло, Татьяна умерла в больнице.

Что известно о Татьяне Думан

Татьяна Думан – известная украинская художница и иконописец, жена Льва Скопа. Супруги занимались волонтерством с начала войны. За эти годы Татьяна и Лев помогли украинской армии около тремя миллионами гривен.