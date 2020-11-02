Недавно стало известно о смерти популярного шотландского киноактера и продюсера Шона Коннери. Он умер в возрасте 90 лет. На днях его жена призналась, что Шона была деменция.

После смерти мужа, жена Шона Коннери Мишелин Рокбрюн рассказала изданию The Daily Mail о деталях последних месяцев жизни известного актера и продюсера. Шон Коннери, который был лучшим "агентом 007", умер в возрасте 90 лет.

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В последние месяцы жизни Шон Конерри боролся с болезнью деменцией. Она поражает мозг, а потому разрушает его когнитивные функции, нарушает память и абстрактное мышление.

Это не было для него жизнью. Он уже не мог самовыражаться,

– рассказала художница Мишелин Рокбрюн.

Жена актера отметила, что он умер во сне, поэтому это было гораздо спокойнее. Из-за деменции Шон Коннери хотел умереть без всякой суеты вокруг него. Несмотря на это, Мишелин все время была возле постели мужа.

Мишелин Рокбрюн была замужем за Шоном Коннери с 1975 года. Художница добавила, что супружеская жизнь с ним была прекрасной: "Он был замечательным, и у нас была прекрасная совместная жизнь. Он был образцом мужчины. Без него будет очень трудно, я это знаю. Но это не могло продолжаться вечно".



Шон Коннери с женой / EPA

Биографию актера Шона Коннери и его развитие карьеры читайте здесь. А самые лучшие и известные фильмы с Шоном Коннери можно посмотреть по ссылке.