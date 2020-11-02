В США ранили в живот актера Эдди Хэсселла. Он является звездой популярного сериала "Кости". Актер погиб в возрасте 30 лет от огнестрельного ранения.

О смерти актера сообщило издание TMZ. Эдди Хэсселл умер в возрасте 30 лет от огнестрельного ранения. Он наиболее известен по роли в популярном сериале "Кости".

К теме Смерть актера Шона Коннери: жена рассказала причину

Выстрел раздался в США, штате Техас. По информации издания, в актера стреляли неизвестные, которые хотели украсть его автомобиль. Пуля попала в живот.

Чуть позже появились другие подробности смерти актера. Согласно представителями Эдди Хэсселла, его ранили, когда он находился возле дома своей девушки. Пока никаких других обстоятельств убийства не сообщили.

Что известно про Эдди Хэсселла

Эдди Хэсселл родился 16 июля 1990 года в штате Техас. Несмотря на то, что у него не было много главных ролей в фильмах или телевизионных проектах, он снимался в большом их количестве, играя в основном второстепенные роли. Актер наиболее известен по ролям Фила Нанса в "Поверхности". Он также сыграл роль Эдди Суареса в фильме "Коварные горничные".

Среди других – роль в фильмах "Джобс: Империя соблазна", "О, Люси!", "2012", "Детки в порядке", "Кости", и многих других лентах.