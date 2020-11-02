Экс-вокалистка группы NIKITA Анастасия Кумейко, которая является более известной как Dj Nana, редко делится подробностями личной жизни. Она показывает поклонникам свое творчество, а теперь решила рассказать шокирующий момент из детства. Анастасия призналась, что ее отца жестоко убили.

Dj Nana дала откровенное интервью программе"Жизнь известных людей". Знаменитость вспомнила страшное время детства, когда от рук злоумышленников погиб ее папа.

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Dj Nana о гибели отца

Анастасия рассказала, что трагедия произошла, когда ей было 10 лет. Тогда папа возвращался домой и по дороге на него напали.

Его остановили какие-то ребята. Они были настойчивыми, просили деньги и тому подобное. Потом выстрелили в него. Папу нашли в подворотне, на снегу с лужей крови,

– поделилась исполнительница.

Знаменитость вспоминает об отце со слезами на глазах. Она до сих пор не может простить себе, что не поздравила его с последним днем рождением. Тогда она была совсем маленькой и забыла о празднике.

Его день рождения были за 10 дней до смерти. Я очень расстроилась. На тот момент мне казалось, что если бы я поздравила его, то он знал бы, как сильно я люблю, эта любовь его бы защитила. Если бы наша семья не распалась, у каждого по-другому сложилась бы жизнь. И все были бы живы,

– вспомнила Dj Nana.

Нана вспоминает о папе со слезами на глазах, потому что до сих пор не может простить себе, что не поздравила его с последним днем рождения. Была маленькая и просто забыла.

Dj Nana рассказала об отчиме и насилии в семье

Через некоторое время после смерти папы мама Анастасии начала жить с другим мужчиной, от которого родила двух дочерей. Он оказался обеспеченным человеком, однако очень деспотичным. Впоследствии Кумейко решила переехать к бабушке с дедушкой. Однако со временем поняла, что ее мама оказалась в руках тирана.

Я когда увиделась с мамой, у нее была разрезана рука. Говорю: "Мама, что случилось?". Она мне долго не хотела говорить. Однажды брат увидел, как отчим душит маму на столе. Тогда она уже поняла, что не будет жить с ним,

– рассказала Анастасия.

Dj Nana в программе "Жизнь свободных людей": смотрите видео онлайн