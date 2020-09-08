Дизайнер Андре Тан – не тільки успішний модельєр, але й зірковий татусь. Зі своєю дружиною Аліною Харечко він виховує доньку Софію, якій невдовзі виповниться 5 років. Як дизайнер виховує нащадка – дізнавайтесь у матеріалі.

Андре Тан вкрай рідко порушує тему батьківства, залишаючи її приватною. Досі дизайнер не опублікував жодного фото, на якому видно обличчя його 4-річної доньки Софії. Окрім цього, знаменитий українець не здійснює світські виходи з дівчинкою, постаючи перед камерами тільки зі своєю дружиною Аліною Харечко. Та як зіркове подружжя виховує єдиного нащадка – Андре Тан відкрив секрети в інтерв'ю Укрінформу, що вийшло в ютубі.

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Як одягається маленька Софія

Звісно, дизайнер не оминув питань про гардероб своєї єдиної донечки. За словами Андре Тана, майже всі речі, які одягає його Софія – це вбрання з його колекцій. І тут зірковий татусь не обмежується тільки буденним одягом: сукні чи пальта у дівчинки теж з лінії бренду дизайнера.

"У неї фактично гардероб на 90%, крім трусиків і майок, як кажуть, – це ANDRE TAN. Тому що в мене є і спортивні костюми, легінси, футболки, туніки і взуття. Тут є все, дитину модна одягнути з ніг до голови. І куртки, пальта, пуховики – все якраз є в нас в асортименті", – розповів дизайнер.

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Які заборони діють для доньки Андре Тана

Як і будь-які батьки, Андре Тан і Аліна Харечко прагнуть виховати доньку самостійною і творчою, з правильними життєвими цінностями. Тому, за словами дизайнера, він з дружиною погодив, що нащадок не буде дивитись телевізор чи мультики, а натомість читатиме книги. Тому щомісяця Андре Тан купує дитині десятки книг, які складають її власну бібліотеку.

"Найголовніше – цінності, які ти прищеплюєш дитині. Ми з Аліною домовились, що не даємо Софії дивитись телевізор, вона взагалі не дивиться мультфільмів, тільки 20 хвилин вранці під час сніданку. Весь світ вона пізнає завдяки книгам. Я можу похизуватись величезною бібліотекою дитячих книг, бо щомісяця я їй купує близько 30 нових видань. Деякі книги ми перечитуємо по 4-5 разів, і я вже кажу: "Соню, ну знову цю книгу? Я вже її напам'ять знаю". Саме завдяки цьому в неї чудова мова", – розповів Андре Тан.

І така методика виховання аж ніяк не шкодить дитині. За словами Андре Тана, одного разу Софія засмутилась, бо після книги уявляла героїв інакше, аніж їх показали в мультфільмі. Тому Андре Тан наголосив, що у його донечки працює власна уява, яку мультики часто можуть обрізати.

Я чітко розумію, що у моєї доньки можуть бути найкращі сукні в світі. Але важливо не те, як вона одягнена, а те, як вона буде думати і які цінності в неї будуть. Тому тут важливо закладати правильний фундамент в дитинстві, – додав він.

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Чи строгий Андре Тан батько

Насправді у всіх українських сім'ях один з батьків більш строгий, а інший – люблячий. У родині Андре Тана виховні процеси здебільшого бере на себе дружина Аліна Харечко.

Якщо чесно, в нас мама більш строга, вона Соню більше відчитує, а я більше такий, м'який тато. Я її дуже рідко бачу, бо завжди на роботі. Тому з мене більше в'ють мотузки, – зазначив Андре Тан.

Ким хоче стати донька Андре Тана

Маленькій Софії всього 4 роки, а вона вже вміє сама читати. Окрім цього, дівчинка вже може себе називати поліглотом: донька Андре Тана знає французьку і трішки говорить англійською. Знання мов дитина отримала у французькому садочку, де вихователі говорять іноземною.

А от щодо планів на майбутнє, то Софійку навряд чи українці побачать в ролі дизайнера. Дівчинка не проявляє цікавості до ляльок та вже змалку говорить, що буде працювати в авіації. За словами Андре Тана, вона залюбки складає конструктори та мріє сконструювати літак майбутнього.

"Насправді вона хоче бути "архітектором літаків". Вона не любить ляльки, більше полюбляє конструктор, щось майструвати. Каже: "Буду проєктувати літаки майбутнього", – розповів Андре Тан.