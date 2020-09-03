Відомий український дизайнер Андре Тан вкотре поділився із українськими модницями фешн-порадами. Андре розповів, яке взуття буде актуальним восени 2020 року. Модельєр назвав декілька важливих елементів, на які варто звернути увагу.

Андре Тан незмінно розповідає шанувальницям корисні секрети, за допомогою яких можна скласти трендовий базовий гардероб, що підкреслить переваги фігури та приховає недоліки. На офіційній сторінці модельєра в інстаграмі з'явилася публікація, у якій він розповів, як правильно вибрати осіннє взуття.

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Яке взуття буде актуальним восени

Андре Тан зауважив, що в цьому сезоні квадратний носок вже не буде таким популярним, як у минулому. Натомість ботильйони з гострими носками додадуть актуальності вашим аутфітам.



Ботильйони з гострими носками – актуальне взуття цього сезону / Instagram / @andre_tan_official

Раніше дизайнери під час приготування осінньо-зимових колекцій надавали перевагу чорним та сірим кольорам. Проте вони вже набридли усім і зараз у продажах з'явиться взуття із неординарними поєднаннями кольорів: шоколадний і фіолетовий, баклажанний і смарагдовий, синій і карамельний.



Неординарне поєднання кольорів у взутті актуальне у цьому сезоні / Instagram / @andre_tan_official

Також варто придбати чоботи для верхової їзди, що мають потертості. Якщо ви не готові до таких змін, то зверніть увагу на ботфорти і панчохи. Це стосується не лише лакованої шкіри, а й звичайної замші.



Чоботи для верхової їзди – актуальні в цьому сезоні / Instagram / @andre_tan_official

Взуття kitten heels буде актуальним до початку дощової погоди. Андре Тан зазначив, що ще у 50-х роках Одрі Хепберн зачарувала витонченими туфлями на підборах. Це гарно, жіночно, а головне – безпечно.



Взуття kitten heels – актуальне до початку дощової погоди / Instagram / @andre_tan_official