Известный украинский дизайнер Андре Тан в очередной раз поделился с украинскими модницами фэшн-советами. Андре рассказал, какая обувь будет актуальной осенью 2020 года. Модельер назвал несколько важных элементов, на которые стоит обратить внимание.

Андре Тан неизменно расскрывает поклонницам полезные секреты, с помощью которых можно составить трендовый базовый гардероб, который подчеркнет достоинства фигуры и скроет недостатки. На официальной странице модельера в инстаграме появилась публикация, в которой он рассказал, как правильно выбрать осеннюю обувь.

Читайте также Андре Тан показал первые фото своей новой коллекции: какие наряды будут в тренде

Какая обувь будет актуальной осенью

Андре Тан отметил, что в этом сезоне квадратный носок уже не будет таким популярным, как в прошлом. Зато ботильоны с острыми носками добавят актуальности вашим аутфитам.

Ботильоны с острыми носками – актуальная обувь в этом сезоне / Instagram / @andre_tan_official

Ранее дизайнеры во время приготовления осенне-зимних коллекций отдавали предпочтение черным и серым цветам. Однако они уже надоели всем и сейчас в продажах появится обувь с неординарными сочетаниями цветов: шоколадный и фиолетовый, баклажанный и изумрудный, синий и карамельный.

Неординарное сочетание цветов в обуви актуально в этом сезоне / Instagram / @andre_tan_official

Также стоит приобрести сапоги для верховой езды, имеющие потертости. Если вы не готовы к таким изменениям, то обратите внимание на ботфорты и чулки. Это касается не только лакированной кожи, но и обычной замши.

Сапоги для верховой езды – актуальны в этом сезоне / Instagram / @andre_tan_official

Обувь kitten heels будет актуальной до начала дождливой погоды. Андре Тан отметил, что еще в 50-х годах Одри Хепберн очаровала изящными туфлями на каблуках. Это хорошо, женственно, а главное –безопасно.

Обувь kitten heels –актуальная до начала дождливой погоды / Instagram / @andre_tan_official