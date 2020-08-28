Украинский дизайнер Андре Тан представил lookbook своей новой осенне-зимней коллекции. В линию одежды вошли трендовые фасоны и цвета, поэтому все отечественные модницы могут увидеть, какая одежда будет иметь наибольшую популярность в 2020 и 2021 годах.

Свою коллекцию Андре Тан назовет "Доступная роскошь", сообщает 24 канал. В комментарии дизайнер не скрывал: карантин и пандемия коронавируса повлияли на его линию одежды.

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"До карантина мы могли себе позволить роскошь путешествовать по миру, наполняться впечатлениями от произведений мирового искусства... В посткарантинний период осознали: мы можем потерять свободу передвижения, возможности ходить на концерты и в рестораны, но никто не отнимет у нас свободу быть собой, а у наших самых красивых в мире женщин – возможность украшать мир своей нежностью и женственностью. Наша коллекция – "Доступная роскошь" – об этом тоже. Наши женщины – это такие же произведения искусства, как скульптуры Донателло или Микеланджело. И я горжусь, что платья новой осенне-зимней коллекции бренда помогают открывать миру их красоту", – поделился Андре Тан.

Дизайнер также рассказал, что в новом сезоне модницам стоит обратить внимание на спокойные монохромные образы. Особенно популярными, по словам Андре Тана, будут изумрудный и серый цвета. Поэтому модельер сделал на них акцент в новой коллекции. Также Андре Тан разработал немало черных нарядов, которые всегда скроют лишние килограммы и помогут сделать любой образ утонченным и классическим.



Андре Тан показал трендовые наряды 2020 года / Фото: Пресс-служба Андре Тана

А вот что касается фасонов нарядов, Андре Тан рекомендует добавить в свой гардероб изящные женские платья и костюмы, которые подчеркнут нежность украинских красавиц. Поэтому дизайнер предлагает обратить внимание на:

платья на запах, которые подойдут женщинам с любым типом фигуры

трикотажные костюмы

брюки и свитшоты-бомберы из плотного джерси. Этот наряд идеально подойдет как для вечеринки (в сочетании с обувью на каблуке), так и для будничного выхода (с кроссовками)

наряды из эко-кожи

приталенные жакеты

"Я понял, что в современном неустойчивом мире для женщин будет важна стабильность. А это – вещи в мировом тренде slow fashion: качественные и те, которые не устареют за один сезон", – добавил Андре Тан.

Какими будут осенне-зимние тренды: новые наряды от Андре Тана / Фото: Пресс-служба