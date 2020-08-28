Український дизайнер Андре Тан представив lookbook своєї нової осінньо-зимової колекції. До лінії одягу увійшли трендові фасони та кольори, тому всі вітчизняні модниці можуть побачити, який одяг буде мати найбільшу популярність у 2020 і 2021 роках.

Свою колекцію Андре Тан назве "Доступна розкіш", повідомляє 24 канал. У коментарі дизайнер не приховував: карантин і пандемія коронавірусу повпливали на його лінію одягу.

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"До карантину ми могли собі дозволити розкіш подорожувати світом, наповнюватися враженнями від творів світового мистецтва... У посткарантинний період усвідомили: ми можемо втратити свободу пересування, можливості ходити на концерти і в ресторани, але ніхто не відніме у нас свободу бути собою, а у наших найкрасивіших у світі жінок – можливість прикрашати світ своєю ніжністю і жіночністю. Наша колекція – "Доступна розкіш" – про це теж. Наші жінки – це такі ж твори мистецтва, як скульптури Донателло або Мікеланджело. І я пишаюся, що сукні нової осінньо-зимової колекції бренду допомагають відкривати світу їхню красу", – поділився Андре Тан.

Дизайнер також розповів, що у новому сезоні модницям варто звернути увагу на спокійні монохромні образи. Особливо популярними, за словами Андре Тана, будуть смарагдовий та сірий кольори. Тому модельєр зробив на них акцент у новій колекції. Також Андре Тан розробив чимало чорного вбрання, яке завжди приховає зайві кілограми та допоможе зробити будь-який образ витонченим і класичним.



Андре Тан показав трендові вбрання 2020 року / Фото Пресслужба Андре Тана

А от щодо фасонів вбрання, Андре Тан рекомендує додати своєму гардеробу витончених жіночих суконь та костюмів, які підкреслять ніжність українських красунь. Тому дизайнер пропонує звернути увагу на:

сукні на запах, які підійдуть жінкам з будь-яким типом фігури

трикотажні костюми

штани і світшоти-бомбери із цупкого джерсі. Це вбрання ідеально підійде як для вечірки (у поєднанні зі взуттям на підборах), так і для буденного виходу (з кросівками)

вбрання з екошкіри

приталені жакети

"Я зрозумів, що у сучасному нестійкому світі для жінок буде важлива стабільність. А це – речі в світовому тренді slow fashion: якісні і ті, які не застаріють за один сезон", – додав Андре Тан.

Якими будуть осінньо-зимові тренди: нові вбрання від Андре Тана / Фото Пресслужба