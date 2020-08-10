Андре Тан показав, яким має бути сучасне шкільне вбрання
Все менше часу залишається до нового навчального року. Тому Андре Тан поквапився дати поради українським батькам, як підібрати вбрання до вересня, аби воно було і зручним, і стильним.
У коментарі 24 каналу, дизайнер зізнався, що після скасування шкільної форми в Україні його дитячі колекції поповнились новими фасонами. Однак згадувати про класичну форму Андре Тан не став, а розробив стильну і зручну капсульну лінію в стилі casual.
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Модельєр переконаний, що стиль потрібно прививати змалку, тому у його колекціях є нотки "дорослого" тренду oversize та стильний тартан. Та головне завдання, яке ставив перед собою Андре Тан – комфорт дитини, яка буде носити ці вироби.
"Я думаю про свою доньку, коли працюю над кожною новою дитячою колекцією. В гардеробі Соні 90% речей із бренду Andre TAN Kids. У мій час, на жаль, шкільна форма була жахливою: із грубого темно-синього сукна, який дряпав шкіру. Форму ще й купували "на виріст", на кілька розмір більшою. Я пам'ятаю, які емоції вона в мене викликала. Тому мені важливо, щоб дитяча шкільна форма була виготовлена з якісних тканин, і дитині в ній було комфортно. А батьки не боялись, що вона не витримає чергове прання. Водночас форма має бути елегантною, витриманою, але з якоюсь особливою "фішкою", – розповів Андре Тан.
Головними кольорами шкільного вбрання стали сірий, білий, чорний і темно-синій. До колекції увійшли сорочки, спідниці та штани, класичні сукні та спортивний одяг для занять фізкультурою. А от особливістю колекції Андре Тана були оригінальні малюнки та надписи, виразні позначки бренду і прикраси з пір'я боа. Дизайнер відмовився від натурального хутра і шкіри, підтримуючи ініціативу UAnimals
Шкільна форма від Андре Тана / Фото Пресслужба дизайнера