Все менше часу залишається до нового навчального року. Тому Андре Тан поквапився дати поради українським батькам, як підібрати вбрання до вересня, аби воно було і зручним, і стильним.

У коментарі 24 каналу, дизайнер зізнався, що після скасування шкільної форми в Україні його дитячі колекції поповнились новими фасонами. Однак згадувати про класичну форму Андре Тан не став, а розробив стильну і зручну капсульну лінію в стилі casual.

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Модельєр переконаний, що стиль потрібно прививати змалку, тому у його колекціях є нотки "дорослого" тренду oversize та стильний тартан. Та головне завдання, яке ставив перед собою Андре Тан – комфорт дитини, яка буде носити ці вироби.

"Я думаю про свою доньку, коли працюю над кожною новою дитячою колекцією. В гардеробі Соні 90% речей із бренду Andre TAN Kids. У мій час, на жаль, шкільна форма була жахливою: із грубого темно-синього сукна, який дряпав шкіру. Форму ще й купували "на виріст", на кілька розмір більшою. Я пам'ятаю, які емоції вона в мене викликала. Тому мені важливо, щоб дитяча шкільна форма була виготовлена з якісних тканин, і дитині в ній було комфортно. А батьки не боялись, що вона не витримає чергове прання. Водночас форма має бути елегантною, витриманою, але з якоюсь особливою "фішкою", – розповів Андре Тан.

Головними кольорами шкільного вбрання стали сірий, білий, чорний і темно-синій. До колекції увійшли сорочки, спідниці та штани, класичні сукні та спортивний одяг для занять фізкультурою. А от особливістю колекції Андре Тана були оригінальні малюнки та надписи, виразні позначки бренду і прикраси з пір'я боа. Дизайнер відмовився від натурального хутра і шкіри, підтримуючи ініціативу UAnimals

Шкільна форма від Андре Тана / Фото Пресслужба дизайнера